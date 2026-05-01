Голикова заявила, что ИИ будет только помогать медикам, но решение будет за врачом

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект будет только помогать медикам, но ответственность будет на враче, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев вместе с Голиковой в пятницу посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Во время общения с сотрудниками центра Голикова ответила на вопрос о том, возможно ли, что искусственный интеллект будет принимать медицинские решения, и кто будет нести ответственность в случае ошибки.

"За ошибку точно будет отвечать врач", - ответила Голикова, отметив, что ни у кого нет никаких намерений вносить изменения в законодательство, чтобы последнюю подпись под диагнозом ставил ИИ.

"Потому искусственный интеллект - это только в помощь", - подчеркнула Голикова.

Медведев заметил, что некоторые пациенты опасаются, что за врача примет решение ИИ, а другие, наоборот, ориентируются на выводы нейросетей. При этом, по его словам, искусственный интеллект, во всяком случае сейчас, может ошибиться "сплошь и рядом".

"Но и врач тоже может ошибиться. Поэтому это два фактора, которые должны друг друга стимулировать. Но, безусловно, человек ставит точку, пока, во всяком случае", - сказал Медведев.

"Ну, обо всем остальном можно у Илона Маска спросить, потому что у него гораздо более пессимистические прогнозы на сей счет, но мы их не разделяем", - сказал он.

Маск ранее в ходе заседания по его делу против разработчика искусственного интеллекта OpenAI заявил, что развитие ИИ может привести к будущему, аналогичному тому, что показано в фильме "Терминатор", где ИИ спровоцировал уничтожение человечества.