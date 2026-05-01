Поиск

Медведев считает, что объединять базы данных частных и госмедучреждений надо только с согласия пациента

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Базы данных частных и государственных медицинских учреждений надо объединять только с согласия пациента, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Если это делать, на мой взгляд, то нужно соблюсти все правила врачебной тайны... Поэтому это только с согласия пациента должно делаться. И если человек дает такое согласие, тогда эти базы можно слепить", - сказал Медведев.

Он отметил, что единая база была бы особенно полезна при оказании экстренной помощи, поскольку врач смог бы получить полную информацию об истории болезни пациента.

Медведев в пятницу вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Врач центра спросила их, планируется ли объединение баз данных частных и государственных медучреждений.

Голикова со своей стороны сообщила, что правительство РФ работает над вопросом объединения баз частных и государственных медицинских учреждений.

"Сейчас можно только с уверенностью сказать, что те коммерческие медицинские организации, которые работают в системе ОМС, конечно, более охотно идут на обмен такого рода информацией и обмен информационными системами, связанность", - сообщила она.

Взаимодействие с другими коммерческими медучреждениями, которые не работают в ОМС, вице-премьер назвала сложной темой.

"Но мы честно над ней работаем. Потому что это прямая заинтересованность пациента для того, чтобы ему не приходилось кратно проходить эти обследования в государственной и частной клинике, а чтобы была возможность такого рода коммуникации", - подчеркнула Голикова.

Дмитрий Медведев Татьяна Голикова ОМС Минздрав РФ Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев отметил, что мнение пациентов нужно учитывать при цифровизации здравоохранения

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1995 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9202 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов