Пострадавших в инциденте с вертолетом в Коми обследуют в больнице

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Участники происшествия с жесткой посадкой вертолета в Усинске (Коми) проходят обследование в больнице города, сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения в пятницу.

Для оказания экстренной помощи на место происшествия оперативно выехали четыре бригады Усинской центральной районной больницы. Все пострадавшие доставлены в приемное отделение медицинского учреждения: двое из них получили травмы средней степени тяжести, еще восемь - легкой.

"Пострадавшие проходят обследование, по итогам которого будет принято решение о необходимости госпитализации. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.

Днем в пятницу в службу спасения Усинска поступила информация о том, что при взлете с вертолетной площадки в городе завалился на бок частный пассажирский вертолет Ми-8Т. Он должен был совершить доставку вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находились 24 человека, пострадали десять.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки вертолета авиакомпании "Ельцовка".

Следователи СК России возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).