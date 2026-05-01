Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Беспилотники ВСУ атаковали шесть городских округов в Белгородской области, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчина получил баротравму", - написал он в своем канале в Max в пятницу.

Кроме того, атакованы были населенные пункты в Красноярском, Грайворонском, Белгородском, Валуйском, Волоконовском округах. Повреждены легковые и грузовые автомобили, частные и многоквартирный дома, предприятие, социальный объект, добавил Гладков.