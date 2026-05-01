Минобороны РФ заявило о нейтрализации 33 дронов с 17:00

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сбили с 17:00 до 20:00 пятницы 33 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Дроны перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом, Азовским и Черным морями, говорится в сообщении министерства.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что с 8:00 до 17:00 пятницы сбиты 100 беспилотников ВСУ над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовском морем.