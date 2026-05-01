Пострадавшим в инциденте с вертолетом в Коми рекомендовали амбулаторное лечение

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пострадавшие в инциденте с вертолетом в Усинске (Коми) не нуждаются в госпитализации, рекомендовано амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

В Усинской центральной районной больнице завершилось обследование 10 пострадавших, у всех диагностировано состояние легкой степени тяжести. Врачи зафиксировали незначительные травмы в виде ссадин.

"В связи с удовлетворительным состоянием госпитализация никому из обследованных не потребовалась. Всем участникам происшествия рекомендовано амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Днем в пятницу в службу спасения Усинска поступила информация о том, что при взлете с вертолетной площадки в городе завалился на бок частный пассажирский вертолет Ми-8Т, который должен был совершить доставку вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находились 24 человека - 21 пассажир и 3 пилота. Пострадали 10 человек.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки вертолета авиакомпании "Ельцовка".

Следователи СК России возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию.