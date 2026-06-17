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Над московским регионом и соседними запретят полеты легких самолетов и дронов

Режим вводится с 20 июня по представлению Минобороны

Над московским регионом и соседними запретят полеты легких самолетов и дронов
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников будут ограничены над Москвой, большей частью Московской области и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями, сообщила Росавиация.

Режим вводится с 20 июня по представлению Минобороны, он ограничивает полеты в диапазоне высот от земли до 5200 метров. Ограничения будут действовать до особого уведомления.

Ограничения не коснутся воздушных судов государственной и экспериментальной авиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

"Регулярные и чартерные рейсы продолжат выполняться по маршрутам в/из аэропортов согласно расписанию", - подчеркнули в Росавиации.

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