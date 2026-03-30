В Дагестане город Южно-Сухокумск остался без водоснабжения

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Дагестане в городе Южно-Сухокумск прервано горячее и холодное водоснабжение, сообщила мэрия города.

"В связи с аварийно-ремонтными работами (улицы Клары Цеткин, Малагусейнова, Калинина, Комсомольского) 30 марта с 9:00 до 17:00 по Москве будет прекращена подача холодной и горячей воды. Под отключение попадает весь город", - говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, население города Южно-Сухокумска превышает 10 тысяч человек.