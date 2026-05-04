В Туапсе школы возобновили работу

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Туапсе возобновили работу образовательные учреждения, только два детских сада - № 22 и № 25 - пока не принимают детей, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского муниципального округа.

В ночь на 28 апреля в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа ввели режим ЧС регионального уровня. Утром 30 апреля пожар был полностью потушен. Оперштаб Краснодарского края сообщал о незначительном превышении содержания бензола в воздухе в районе пожара.

В ночь на 1 мая в результате атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Днем 2 мая пожар потушили.

Туапсе Краснодарский край Туапсинский округ
