Директор Эрмитажа заявил, что сотрудникам музея не запрещают выезжать за рубеж

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Эрмитаж не запрещает своим сотрудникам выезжать в другие страны, заявил директор музея Михаил Пиотровский в связи с задержанием в Польше сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, которого затем удалось вернуть в Россию по обмену.

"Сотрудники Эрмитажа могут ездить куда угодно. Другое дело, что если они едут по делу, это должен быть приказ того, что они должны поехать", - сказал Пиотровский в понедельник журналистам.

Он добавил, что социальные запреты на общение с сотрудниками Эрмитажа существует "с той стороны".

В конце 2025 года заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Александр Бутягин был задержан по запросу Украины в Варшаве, куда приехал с лекцией. На Украине Бутягина обвинили в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму. В середине марта суд в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции Бутягина. 28 апреля ФСБ РФ сообщила о возвращении Бутягина на родину в результате обмена задержанными по формуле "пять на пять", который провели на границе Белоруссии и Польши.

Как сообщил ранее в понедельник Пиотровский, с сегодняшнего дня Бутягин возвращается к работе в Эрмитаже.

В свою очередь Бутягин заявил журналистам: "Я пока не планирую работ за пределами Российской Федерации. Раскопки в Крыму будут продолжены, исследования не закончены".

Михаил Пиотровский Эрмитаж Украина Крым Александр Бутягин
