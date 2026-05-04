В Крыму обсудят строительство дамбы для защиты Херсонеса от размывания

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В сентябре начнется обсуждение строительства дамбы для защиты Херсонеса, сообщил журналистам директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"В сентябре будет большой праздник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника... У нас там предстоит серьезное обсуждение, связанное с Херсонесом, с защитой Херсонеса. Есть грандиозный, очень сложный проект строительства дамбы, чтобы защитить Херсонес, который размывает", - сказал он.

Для защиты Херсонеса в связи с подтоплениями предлагались разные меры. В мае 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что планируется построить берегоукрепительные сооружения для сохранности музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Херсонес - древнее городище, средневековые крепости и участки сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. В 2013 году как заповедник внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2024 году здесь открыт Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", который включает найденные на раскопках артефакты.