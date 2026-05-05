Бутягин высказался против заморозки раскопок на политически спорных территориях

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Наука действительно должна быть вне политики, а в том, что археологические памятники и ученые оказываются на территории, ставшей политически спорной, нет их вины, заявил "Российской газете" сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, который почти полгода провел в польской тюрьме и мог быть экстрадирован на Украину из-за раскопок в Крыму.

"То, что со мной случилось, конечно, очень неприятный инцидент. Теперь об этом будут думать: а) все археологи, б) просто ученые, причем не только наши, но и зарубежные. Потому что, когда случился один арест, может случиться и второй. Но самое главное - это проблема несчастных археологических памятников, которые попадают даже не в зоны военных действий (под канонадой или ударами дронов никто копать не будет). Но археологический памятник (и археолог) не виноват в том, что он оказался на территории, ставшей политически спорной. Так что, памятники должны быть заморожены на бесконечное количество времени?" - сказал он.

По его мнению, "этот вопрос по большому счету не решен".

"Сколько мы твердили "Культура вне политики!", "Спорт вне политики!", "Наука - гуманитарная - вне политики!". (Директор Эрмитажа - ИФ) Михаил Борисович Пиотровский очень много говорил, что реально происходит сейчас с культурой и насколько она вне политики. И вот и до науки дело дошло. И я думаю, многие ученые боятся высказать свое мнение, потому что зависят от денег, от мнения своего руководства", - подчеркнул археолог.

"Было бы здорово, если бы все, произошедшее со мной, было не зря, и мир бы задумался об этом и разрешил бы эту проблему в положительную сторону. Ну, всем же ясно, что изучение памятника - это не его уничтожение. Которое мне, собственно, приписывала и приписывает украинская сторона", - добавил он.

Он отметил, что к собственному аресту и заключению в польской тюрьме отнесся "отчасти стоически, считая, что поступил неосторожно".

"Я чувствовал некую опасность. Но до этого я выезжал в Европу, был на Кипре, в Италии. Но тут у меня было нехорошее предчувствие. Надо было к нему прислушаться", - посетовал археолог.

Он сообщил, что очень похудел во время пребывания в польской тюрьме.

"В целом я потерял 17 кг, если не больше, но фактически не истощился. Я никогда так методически не занимался физкультурой. (...) Когда я адаптировался к этой тюремной ситуации, то понял, что и в этих условиях можно выживать. Я все-таки человек, проведший большую часть жизни в экспедициях - к грубой пище и твердым доскам вместо постели мне не привыкать", - уточнил Бутягин.

В конце 2025 года заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Бутягин был задержан по запросу Украины в Варшаве, куда приехал с лекцией. На Украине Бутягина обвинили в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму. В середине марта суд в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции Бутягина.

28 апреля ФСБ сообщила о возвращении Бутягина в Россию в результате обмена задержанными по формуле "пять на пять", который провели на границе Белоруссии и Польши.