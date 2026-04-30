Археолог Бутягин в польской тюрьме написал книгу о Древней Греции

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российский археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин в варшавской тюрьме подтянул польский язык и написал несколько книг и статей.

"Я взялся за это (за написание книг - ИФ) из двух соображений. Первое - появилось время, а во-вторых, надо постоянно держать себя в напряжении. Я давно хотел написать, что такое искусство с точки зрения археологии. У меня есть большой текст. Я не знаю, потянет ли он на книжку, но на крупную статью точно. А еще я полностью написал книгу "Древняя Греция в 50 предметах", - сказал Бутягин информационной службе "Вести".

Кроме того, по его словам, на 40% в тюрьме была написана книга про Рим. Ученый также рассказал, что писал в камере стихи и рассказы.

Бутягин добавил, что содержался в четырехместной камере, благодаря чему подтянул польский язык.

О задержании в Варшаве заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Бутягина стало известно в декабре 2025 года. В Польшу он приехал с лекцией. Решение было принято на основании международного ордера на арест, который выдала Украина. Бутягин обвинялся в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму. В середине марта суд в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции.

28 апреля ФСБ сообщила, что в результате прошедшего на белорусско-польском участке границы обмена на Родину возвращены двое граждан РФ - ученый Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике. Россияне были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

Согласно сообщению, возвращение россиян стало возможным благодаря "многоэтапной операции", проведенной ФСБ РФ совместно с КГБ Республики Беларусь.

