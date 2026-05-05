Для аэропорта Челябинска ввели ограничения, для аэропорта Волгограда - отменили

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Для аэропорта Челябинска "Баландино" ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

Ограничения ввели из соображений безопасности.

Правительство Челябинской области сообщило, что в регионе ввели режим беспилотной опасности. Возможны перебои со связью и интернетом, предупредили чиновники.

Для аэропорта Волгограда такие же ограничения отменили, они действовали с 16:00 4 мая.