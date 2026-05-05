В Тамбовской области "Бессмертный полк" проведут онлайн

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Тамбовской области в этом году акцию "Бессмертный полк" решили провести онлайн, сообщил департамент информационной политики правительства региона.

"В целях безопасности в этом году в Тамбовской области акция "Бессмертный полк" пройдет онлайн и в традиционных альтернативных форматах, которые позволят жителям региона почтить память своих родственников - участников Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Так, жители региона смогут разместить портреты ветеранов на "Стенах памяти" в своих муниципалитетах, оформить ими личный транспорт или использовать изображения на одежде и бейджах. Авто- и мотоклубы традиционно могут организовать памятные пробеги.