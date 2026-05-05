Прием и вылет 15 рейсов задерживается в аэропорту Челябинска

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Челябинска задерживает отправку и прием 15 рейсов, по данным онлайн-табло предприятия.

Примерно два часа назад для аэропорта ввели ограничения из соображений безопасности.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются три рейса в Петербург, три в Москву, один в Сочи. При этом два рейса имеют статус "регистрация".

На прилет задерживается восемь рейсов, из них три из Петербурга, два - из Москвы, по одному из Екатеринбурга, Сыктывкара и Сочи.

В Челябинской области утром ввели режим опасности атаки БПЛА.