Прием и вылет 15 рейсов задерживается в аэропорту Челябинска
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Челябинска задерживает отправку и прием 15 рейсов, по данным онлайн-табло предприятия.
Примерно два часа назад для аэропорта ввели ограничения из соображений безопасности.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются три рейса в Петербург, три в Москву, один в Сочи. При этом два рейса имеют статус "регистрация".
На прилет задерживается восемь рейсов, из них три из Петербурга, два - из Москвы, по одному из Екатеринбурга, Сыктывкара и Сочи.
В Челябинской области утром ввели режим опасности атаки БПЛА.