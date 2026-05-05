Отменены ограничения для аэропортов Оренбурга, Уфы, Ульяновска и Челябинска

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Для аэропортов Оренбурга, Уфы, Ульяновска и Челябинска отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает Росавиация.

Ограничения вводили из соображений безопасности.

Пресс-служба оренбургского авиаузла сообщила, что аэропорт работает в штатном режиме, авиакомпании начинают выполнять рейсы по измененному графику. Судя по онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны вылеты двух рейсов - в Москву и Петербург.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об отбое опасности атаки БПЛА на территории региона.

Госкомитет по ЧС Башкирии сообщил, что в регионе отменен режим беспилотной опасности. Ограничения действовали в Башкирии с ночи 5 мая. Сначала был объявлен режим ракетной опасности, вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, который был отменен спустя два часа. Затем утром в регионе объявили беспилотную опасность.

РСЧС Челябинской области также сообщает об отмене режима беспилотной опасности в регионе.

