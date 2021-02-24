Экс-глава Марий Эл Маркелов приговорен к 13 годам колонии за коррупцию

Экс-глава республики Марий Эл Леонид Маркелов в Нижегородском суде Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода назначил реальный срок лишения свободы бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в коррупции, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Назначить Маркелову 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - сказала судья.

Экс-чиновнику инкриминировалось получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Он не признал вину.

Гособвинитель ранее запрашивал для Маркелова 17 лет колонии строгого режима и штраф в 235 млн рублей. Также прокурор просил лишить его госнаград и права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Вместе с Маркеловым по этому делу проходили еще две фигурантки - экс-глава марийской телекомпании Наталья Кожанова и бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Ираида Долгушева.

Кожанова приговорена к восьми годам заключения и штрафу 235 млн рублей, Долгушева - к трем годам шести месяцам лишения свободы.

Кожанова обвинялась в посредничестве во взятке в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), Долгушевой инкриминировалось злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Процесс по делу Маркелова проходил в Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода с апреля 2019 года. Приговор составил около 400 страниц, его оглашение началось 15 февраля.

Пресс-служба СК РФ сообщает, что Маркелов, используя вексельную схему, получил через Кожанову от владельца ООО "Птицефабрика Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за незаконное содействие в первоочередном оказании господдержки, а также за общее покровительство по службе.

Кроме того, Маркелов незаконно финансировал свою личную охрану за счет средств республиканского бюджета, потратив на это около 9 млн рублей.

В свою очередь, министр Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку.

Следствием наложен арест на движимое и недвижимое имущество Маркелова, включая дорогостоящие квартиры и офисные помещения в Москве и Марий Эл, а также ценности, картины, предметы антиквариата стоимостью более 2 млрд рублей. "Собранные следствием доказательства положены в основу исков Генеральной прокуратуры, которые удовлетворены судами и имущество взыскано в доход государства", - отмечает пресс-служба СК.

В отношении Криваша заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он скрылся от следствия, находится в федеральном и международном розыске.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 годы, был задержан в апреле 2017 года.