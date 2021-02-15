Экс-глава Марий Эл Маркелов признан виновным в получении взятки

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным во взяточничестве, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд установил, что Маркелов через посредника получил взятку деньгами, сказала судья.

Приговор экс-чиновнику начали зачитывать в суде в понедельник. Адвокаты Маркелова до заседания сообщили журналистам, что материалы дела составляют более 200 томов, и предположили, что оглашение приговора может занять несколько дней.

Маркелову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Он не признал вину.

Гособвинитель запрашивал для Маркелова 17 лет колонии строгого режима и штраф в 235 млн рублей. Также прокурор просил лишить его госнаград и права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Пресс-служба Следственного комитета России сообщает, что, по данным следствия, Маркелов, используя вексельную схему, получил через посредника от владельца ООО "Птицефабрика Акашевская" Николая Криваша взятку более чем в 235 млн рублей за незаконное содействие в первоочередном оказании господдержки, а также за общее покровительство по службе со стороны бывшего главы Марий Эл.