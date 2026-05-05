Экс-полицейские в Воронежской области получили сроки за превышение полномочий

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Трое бывших сотрудников полиции из Россошанского района Воронежской области получили сроки за превышение должностных полномочий, сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что в ноябре 2024 года участковый уполномоченный и двое полицейских отдельного взвода ППС по Россошанскому району незаконно удерживали жителя города Россошь в отделе полиции, мужчине были нанесены многочисленные травмы.

Кроме того, участковый сфальсифицировал в отношении пострадавшего административные материалы, на основании которых тот был незаконно привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. В последующем данное решение было отменено судом.

Суд признал экс-сотрудников полиции виновными по ч. 4 ст. 286 (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц с применением насилия, специальных средств и пытки).

Бывший участковый также был осужден по ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств) и получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные фигуранты были приговорены к 4 и 5 годам колонии строго режима. Кроме того, осужденные были лишены специальных званий.

Приговор не вступил в законную силу.

СКР Воронежская область
