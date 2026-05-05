Защита подаст жалобу на решение о передаче РФ контроля над ПАО "Группа Русагро"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Решение Хамовнического суда Москвы об обращении в доход государства контрольного пакета акций ПАО "Группа "Русагро" будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

"Считаем решение суда несправедливым, необоснованным и незаконным, обязательно его обжалуем", - сообщил "Интерфаксу" адвокат бывшего топ-менеджера "Русагро" Максима Басова Дмитрий Кравченко.

В свою очередь, представители основателя "Русагро" Вадима Мошковича отказались от комментария.

Хамовнический суд Москвы во вторник удовлетворил требование Генпрокуратуры и передал государству более 65% акций ПАО "Группа Русагро" в рамках иска к основателю компании, бывшему сенатору Вадиму Мошковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам.

Так, в доход государства обращены обыкновенные акции ПАО "Росаггро" номиналом 2,5 руб. в количестве 469 млн 702 тыс. 161 штука, зарегистрированные за Мошковичем, 795 тыс. 658 акций ПАО, принадлежащих его супруге Наталье Быковской, 72 млн 940 тыс. 400 штук Басова, 14 млн 370 тыс. 325 акций бывшего топ-менеджера и племянника Мошковича Сергея Трибунского и 69 млн 209 тыс. 183 акций, зарегистрированные за его супругой Луизой Площанской.

Уставный капитал ПАО "Русагро" разделен на 958 млн 749 тыс. 600 обыкновенных акций. Таким образом, суд передал РФ контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль.

Кроме этого в доход государства конфисковано более 10,5 млрд рублей, 1,8 млн евро, 1,6 млн евро и более 200 млн юаней, находящихся на банковских счетах Мошковича и изъятых в ходе обыска, а также 87 млн рублей, принадлежащие Басову.

Суд также обратил в доход государства принадлежащие Мошковичу 100% доли в уставном капитале ООО "Финансовый Ресурс", 1% доли в уставном капитале ООО "Бондарский Сыродельный Завод" и 0,01% доли в уставном капитале ООО "Группа Компаний "Русагро".

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Вместе с тем, суд не стал конфисковывать московскую элитную квартиру в Хамовниках и дом в деревне Таганьково, принадлежащие супруге Мошковича Быковской.

Генпрокуратура обвинила Мошковича в нарушении антикоррупционного законодательства, когда он являлся сенатором от Белгородской области (2004-2014 года). Ссылаясь на результаты проверки, надзорное ведомство заявило, что свою деятельность в качестве парламентария он подчинил интересам не представляемого народа, а подконтрольных коммерческих организаций и собственному обогащению.

Для сокрытия данного факта Мошкович перестал достоверно декларировать полный размер полученных им и членами его семьи доходов от владения и управления холдингом. А также задекларировал владение кипрскими оффшорными компаниями "Sethal Holdings Limited" и "Ros Agro PLC".

Мошкович и Басов не признают вину.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов РФ. В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году.