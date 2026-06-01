Гендиректор группы "Русагро" покинул свой пост

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор группы "Русагро" Тимур Липатов покинул свой пост, говорится в сущфакте компании, опубликованном на портале раскрытия информации.

Его полномочия были переданы ООО "РСХБ - Финанс" (структура Россельхозбанка), которая 28 мая стала управляющей компанией группы.

Ранее в пресс-службе Россельхозбанка сообщали "Интерфаксу", что переход активов "Русагро" под управление структуры РСХБ обеспечит непрерывность процессов на предприятии, стабильность бизнеса, выполнение обязательств перед контрагентами и дальнейшее развитие группы. "Операционное управление сохраняется за действующей командой менеджмента. Основная задача сторон - сохранить устойчивость предприятия и его рыночные позиции", - заявили в пресс-службе, подчеркнув, что "операционная и инвестиционная деятельность компании продолжается в обычном режиме".

5 мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование о передаче государству более половины акций ПАО "Группа "Русагро" в рамках иска к основателю компании, бывшему сенатору Вадиму Мошковичу, бывшему главе компании Максиму Басову и другим соответчикам.

"Ходатайство заместителя генерального прокурора удовлетворить. Обратить в доход государства обыкновенные акции ПАО "Русагро", номиналом 2,5 рубля, в количестве 469 702 161 штука, зарегистрированные за Мошковичем Вадимом Николаевичем", - говорилось в решении суда. Государству также переданы 795 658 акций ПАО, принадлежавших жене Мошковича Наталье Быковской, 72 940 400 штук Максима Басова, 14 370 325 акций бывшего топ-менеджера и племянника Мошковича Сергея Трибунского и 69 209 183 акции, зарегистрированные на егоо жену Луизу Площанскую.

Уставный капитал ПАО "Группа Русагро" разделен на 958 749 600 обыкновенных акций. Таким образом, суд передал государству контрольный пакет акций (чуть более 65%) и перевел компанию под госконтроль.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России. Активы группы расположены в 15 регионах. В нее входят 9 сахарных заводов, 6 маслоэкстракционных и 6 заводов по производству масложировой продукции, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч га (4 место в России). В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году.

По решению суда в доход государства также обращены принадлежавшие Мошковичу 100% уставного капитала ООО "Финансовый ресурс", 1% в ООО "Бондарский сыродельный завод" и 0,01% - в ООО "Группа компаний "Русагро", а также по 25% долей в ООО "Геомирагро", которыми владели Басов и Юлия Трибунская. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, собственником этих долей является Россия в лице Росимущества.