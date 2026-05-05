Поиск

Замглавы МИД РФ обсудил с депутатом парламента Японии ситуацию вокруг Украины

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Михаил Галузин обсудил с депутатом Палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки ситуацию вокруг Украины, сообщили на Смоленской площади.

"В рамках беседы парламентарию были изложены подходы России к актуальным вопросам международной повестки дня, включая положение дел вокруг Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник.

В министерстве отметили, что "до японского законодателя была доведена обеспокоенность вырисовывающейся линией Токио на военно-техническое содействие киевскому режиму, подчёркнута контрпродуктивность такой политики для перспектив отношений между Россией и Японией".

Встреча состоялась в Москве.

Михаил Галузин Япония МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Чувашию

Два человека погибли и более 30 пострадали в результате атаки БПЛА на Чувашию

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до 17

Экс-главе Марий Эл Маркелову лишение свободы заменили принудительными работами

 Экс-главе Марий Эл Маркелову лишение свободы заменили принудительными работами

Власти Петербурга предупредили о возможных ограничениях интернета 9 мая

Кассация оставила без изменения первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

 Кассация оставила без изменения первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

Движение общественного транспорта возобновлено в Чебоксарах

СКР сообщил о погибших при атаке БПЛА на Чебоксары и Чебоксарский округ Чувашии

Группа "Русагро" сообщила о штатной работе после ареста пакета акций судом

Минобороны РФ заявило о групповом ударе по военным целям на Украине
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2063 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9260 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов