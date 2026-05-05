Замглавы МИД РФ обсудил с депутатом парламента Японии ситуацию вокруг Украины

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Михаил Галузин обсудил с депутатом Палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки ситуацию вокруг Украины, сообщили на Смоленской площади.

"В рамках беседы парламентарию были изложены подходы России к актуальным вопросам международной повестки дня, включая положение дел вокруг Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник.

В министерстве отметили, что "до японского законодателя была доведена обеспокоенность вырисовывающейся линией Токио на военно-техническое содействие киевскому режиму, подчёркнута контрпродуктивность такой политики для перспектив отношений между Россией и Японией".

Встреча состоялась в Москве.