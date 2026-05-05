Минобороны РФ сообщило о нейтрализации с 14 часов 93 украинских дронов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 14:00 до 21:00 вторника перехватили и уничтожили над 15 российскими регионами, Азовским и Черным морями 93 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

В ведомстве заявили, что дроны нейтрализованы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Адыгеей, Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.