Аэропорты Геленджика, Сочи и Волгограда возобновили работу

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты Геленджика, Сочи и Волгограда снова принимают и отправляют самолеты, сообщает Росавиация в своем канале в Max.

"Аэропорты Волгограда, Геленджика и Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика готов к обслуживанию рейсов с 8:30 мск.

В свою очередь, в пресс-службе аэропорта Сочи сообщили, что экипажами восьми рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Владикавказ и Грозный.

Аэропорты Геленджика и Сочи приостановили работу днем во вторник, аэропорт Волгограда - вечером.