Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 53 беспилотника ВСУ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшую ночь перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника, в том числе над Черным морем, сообщило Минобороны РФ в среду.

БПЛА нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской областями, Московским регионом, Республикой Крым и Черным морем, говорится в сообщении министерства.

Ранее в ночь на среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пяти погибших в результате атаки на Джанкой. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев информировал о 12 сбитых БПЛА в районе Верхнесадового и Северной стороны.