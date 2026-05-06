Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 53 беспилотника ВСУ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшую ночь перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника, в том числе над Черным морем, сообщило Минобороны РФ в среду.

БПЛА нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской областями, Московским регионом, Республикой Крым и Черным морем, говорится в сообщении министерства.

Ранее в ночь на среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пяти погибших в результате атаки на Джанкой. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев информировал о 12 сбитых БПЛА в районе Верхнесадового и Северной стороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ беспилотники
Экс-главе Марий Эл Маркелову лишение свободы заменили принудительными работами

