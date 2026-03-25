Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов лишился мандата депутата парламента Тувы

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Верховный Хурал Тувы досрочно прекратил депутатские полномочия бывшего первого замминистра обороны России Руслана Цаликова, недавно обвиненного в коррупции и создании преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в аппарате парламента.

"Верховный Хурал 20 марта принял постановление "О досрочном прекращении полномочий депутата Верховного Хурала Цаликова Р.Х." на основании его личного заявления. Указанное постановление вступило в силу со дня принятия", - сказал сотрудник аппарата.

В начале марта в Следственном комитете сообщили о задержании Цаликова по обвинению в создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017-2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также о легализации похищенного и взяточничестве.

69-летний Цаликов занимал должность первого заместителя министра обороныс 2015 по 2024 год. Депутатом Верховного Хурала Тувы он был с 2024 года.