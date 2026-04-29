В Пермском крае не выявили превышений ПДК вредных вещей в воздухе после удара БПЛА

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю провели внеплановый мониторинг качества атмосферного воздуха в районе промышленной площадки, по которой утром был нанесен удар БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

"Превышений загрязняющих веществ не зафиксировано. Угрозы для жителей и окружающей среды нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Утром он сообщил, что на предприятии после атаки начался пожар. Работников эвакуировали, никто не пострадал. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются, добавил он вечером.