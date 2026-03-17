МВД России предложило отказаться от миграционных карт для иностранцев

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - МВД России предложило отказаться от использования миграционных карт иностранных граждан за неактуальностью их применения в стране. Такой законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Использование миграционной карты на территории Российской Федерации фактически утратило актуальность. В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в ряд федеральных законов, направленные на отказ от использования миграционной карты на территории России", - говорится в пояснительной записке к документу.

В МВД напомнили, что миграционная карта со сведениями о въезжающем в Россию иностранном гражданине была введена для контроля за временным пребыванием этих лиц в стране. В настоящее же время, как пояснили в ведомстве, в России действует ряд альтернативных инструментов контроля за въездом и пребыванием иностранных граждан. Среди них - стартовавший в 2024 году эксперимент по сбору дактилоскопической информации и фотоизображения иностранных граждан в пунктах пропуска в страну, заполнение иностранцем заявления о въезде в Россию за 72 часа на портале госуслуг ("RuID"), введение реестра контролируемых лиц, а также подготовка государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина".

"В связи с принятием Федерального закона прогнозируется экономия бюджетных средств, которые ежегодно направляются на приобретение соответствующей бланочной продукции. Таким образом, отказ от использования миграционной карты позволит сократить расходы бюджетных средств, выделяемых для закупки соответствующей бланочной продукции, в среднем на 13 828 тысяч рублей в год", - подчеркнули в министерстве.

Реализация указанных мер, как уточнила представитель МВД Ирина Волк, "позволит осуществлять должный контроль за пребыванием в России иностранных граждан, а отмена использования миграционных карт призвана исключить дублирование функций государственных ведомств и организаций".