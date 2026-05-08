В Белгородской области к врачам обратились еще трое пострадавших

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Белгородской области к врачам обратились еще три человека, пострадавших в результате атак последних дней, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Вчера в детскую областную клиническую больницу госпитализирована 11-летняя девочка, получившая баротравму при атаке беспилотника в Белгороде 5 мая", - рассказал он.

Вечером 7 мая в городской больнице № 2 Белгорода помогли мужчине, который получил баротравму при атаке дрона в городе Грайворон.

Кроме того, 7 мая в Краснояружской ЦРБ медики оказали помощь мужчине, который получил баротравму при атаке дрона на трактор на окраине поселка Красная Яруга 4 мая.

Всего, по информации губернатора, за минувшие сутки от воздушных атак ВСУ последствия зафиксированы в 24 населенных пунктах региона. Пострадали восемь мирных жителей. Повреждено 10 частных и 2 многоквартирных дома, 19 легковых и грузовых автомобилей, один из которых сгорел, автобус, пять единиц сельхозтехники и две единицы техники, также повреждены два социальных и один коммерческий объекты, производственное и сельхозпредприятия, складское помещение предприятия, газовая труба частного дома и надворные постройки.

