ФАС признала недобросовестной конкуренцией действия производителя колбас "Дымов"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - ФАС признала действия "Дымовского колбасного производства" (производитель колбас и деликатесов под брендом "Дымов") недобросовестной конкуренцией.

Причиной ФАС назвала то, что компания запрещала конкурентам использовать название колбасы "Праздничная".

Антимонопольное дело в отношении "Дымовского колбасного производства" ФАС ранее возбудила по обращению "Останкинского мясоперерабатывающего комбината".

В 2023 году производитель колбасной продукции получил исключительное право на товарный знак "Праздничная" и начал препятствовать использованию этого обозначения другими производителями, направляя в их адрес претензии и иски.

"Действия "Дымовского колбасного производства" могли быть направлены на получение необоснованных преимуществ перед конкурентами, которые реализовывали колбасную продукцию с аналогичным названием до регистрации спорного товарного знака", - говорится в сообщении.

ФАС рассмотрела дело, признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство и предписала устранить нарушение. Ведомство проконтролирует исполнение выданного предписания.

ГК "Дымов" создана в 2001 году предпринимателем Вадимом Дымовым с партнерами. Сейчас у группы есть обособленные подразделения в 8 регионах (Московская область, Петербург, Екатеринбург, Кемерово, Новосибирск, Калуга, Суздаль, Красноярск).

Выручка ООО "Дымовское колбасное производство" в 2025 году снизилась до 15,8 млрд рублей с 16,1 млрд рублей в 2024 году, чистая прибыль - до 431,5 млн рублей с 456,8 млн рублей, прибыль от продаж - до 800,4 млн рублей с 891,1 млн рублей соответственно.