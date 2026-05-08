В ростовском селе Чалтырь после атаки БПЛА ввели режим ЧС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В селе Чалтырь в Мясниковском районе Ростовской области обнаружили повреждения уже 50 частных домов, в границах поврежденных зданий ввели режим ЧС, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Продолжается ликвидация последствий ночной массированной воздушной атаки. В Мясниковском районе в селе Чалтырь, по данным на 10:30 по Москве, в результате падения обломков БПЛА повреждено 50 частных домов и три автомобиля. Введен режим ЧС в границах поврежденных домов", - написал он.

Ранее сообщалось о повреждении 20 домов.

Глава района Андрей Торпуджиян уточнил, что после атаки БПЛА также повреждено несколько предприятий в промзоне.

Минувшей ночью Ростовская область подверглась атаке БПЛА и ракет. В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону и в Мясниковском районе.

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону введен режим ЧС. Кроме того, БПЛА попали в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, работа 13 аэропортов на юге России остановлена.

