В ЛНР отменили массовые мероприятия на День Победы и День республики

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Штаб обороны Луганской Народной Республики решил ограничить массовые мероприятия на территории ЛНР 9 и 12 мая в целях безопасности, сообщил в мессенджере глава региона Леонид Пасечник.

"На заседании штаба обороны ЛНР приняли решение ограничить массовые мероприятия в праздничные дни. В текущих условиях рисковать жизнями людей, собирая их в общественных местах, мы не имеем права", - написал он.

Решение штаба обороны ЛНР "продиктовано исключительно соображениями безопасности", добавил Пасечник.