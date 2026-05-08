Аэропорты Ставрополья возобновляют работу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае международные аэропорты "Минеральные Воды" и "Ставрополь" начали принимать самолеты после приостановки ранее 8 мая в связи попадением БПЛА в филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону.

Минтранс сообщил, что полеты на юг РФ планируется возобновить после 15:00

"Аэропорты в Ставрополе и Минводах возобновляют работу. Получены разрешения на выпуск и прием бортов. Рейсы, которые не были отменены авиаперевозчиками, скоро будут стартовать", - написал глава Ставрополья Владимир Владимиров в Max.

Аэропорты проинформировали, что в Минводах идет посадка на рейс "ЮТэйр" Минеральные Воды - Москва, в Ставрополь в 20:15 пятницы планируется прибытие рейса авиакомпании "Победа" из Москвы.

Работу 13 аэропортов юга России остановили после попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Ограничения затронули аэропорты Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

Спустя некоторое время Росавиация отменила ранее выпущенное извещение (NOTAM) о невозможности полетов на юг России, перевозчики в координации с авиавластями начали подавать обновленные планы полетов на текущие сутки.

Аэропорт Минвод является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа. Аэропорт "Ставрополь" - международный аэропорт федерального значения.

