Поиск

РЖД запустят дополнительные поезда в Москву из южных регионов из-за ограничений авиасообщения

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - РЖД с 10 мая запустит дополнительные поезда в Москву из южных регионов страны в связи с ограничениями авиасообщения, сообщает компания в своем канале в Max.

"Назначим дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда (через Саратов) отправлением с 10 мая", - говорится в сообщении.

При наличии технических возможностей также планируется оперативно увеличивать количество вагонов в составах, отмечает РЖД.

В продаже представлено достаточное количество мест на поезда южного направления. На ближайшие даты в сообщении между Москвой и Сочи пассажирам доступно более 6,4 тыс. мест, Краснодаром - около 9 тыс., Новороссийском - свыше 4,7 тыс., Минеральными Водами - более 5,5 тыс., Самарой - почти 9,7 тыс., Саратовом - более 7,3 тыс. мест.

Вокзалы работают в штатном режиме. Планируется открытие дополнительных касс и организация дополнительных посадочных мест на вокзалах. В настоящее время поезда следуют по расписанию. Отмен и сбоев в движении нет.

Как сообщалось, из-за попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, была приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.

РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 5,877 трлн рублей, или 2,5% ВВП

"Петербургская биржа" может запустить торги мясной продукцией

 "Петербургская биржа" может запустить торги мясной продукцией

Brent подорожала до $101,35 за баррель на новой эскалации вокруг Ирана

Центробанк при осторожном снижении ставки учел возросшую неопределенность и риски

ЦБ считает, что экономика РФ вышла из состояния перегрева в I квартале

 ЦБ считает, что экономика РФ вышла из состояния перегрева в I квартале

Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

 Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

Укрепление рубля привело к подорожанию туров в Россию для иностранцев на 35%

Иностранцы отменили 50% броней туров в Россию на майские праздники

ФАС и Минпромторг РФ предлагают обязательный норматив биржевой торговли алюминием не менее 10%

 ФАС и Минпромторг РФ предлагают обязательный норматив биржевой торговли алюминием не менее 10%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9324 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2119 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов