РЖД запустят дополнительные поезда в Москву из южных регионов из-за ограничений авиасообщения

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - РЖД с 10 мая запустит дополнительные поезда в Москву из южных регионов страны в связи с ограничениями авиасообщения, сообщает компания в своем канале в Max.

"Назначим дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда (через Саратов) отправлением с 10 мая", - говорится в сообщении.

При наличии технических возможностей также планируется оперативно увеличивать количество вагонов в составах, отмечает РЖД.

В продаже представлено достаточное количество мест на поезда южного направления. На ближайшие даты в сообщении между Москвой и Сочи пассажирам доступно более 6,4 тыс. мест, Краснодаром - около 9 тыс., Новороссийском - свыше 4,7 тыс., Минеральными Водами - более 5,5 тыс., Самарой - почти 9,7 тыс., Саратовом - более 7,3 тыс. мест.

Вокзалы работают в штатном режиме. Планируется открытие дополнительных касс и организация дополнительных посадочных мест на вокзалах. В настоящее время поезда следуют по расписанию. Отмен и сбоев в движении нет.

Как сообщалось, из-за попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, была приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.