Гладков сообщил о еще четырех пострадавших в результате атак БПЛА на Белгородчине

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще четырех пострадавших в результате атак БПЛА в регионе 7 и 8 мая.

В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор. Там мужчина получил осколочные ранения плеча и ноги. Его доставят в больницу в Белгороде.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа дрон ударил по территории частного домовладения. "Пострадали две женщины. Бригада "скорой" диагностировала им баротравмы. Помощь оказана, от госпитализации они отказались", - уточнил Гладков.

Кроме того, за медицинской помощью обратилась 11-летняя девочка, получившая баротравму при атаке беспилотника в селе Таврово Белгородского округа 7 мая. Ее положили в детскую областную клиническую больницу.