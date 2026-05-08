В Курской области мотоциклист получил травмы, уворачиваясь от FPV-дрона

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Курской области мужчина получил травмы при падении с мотоцикла, когда пытался увернуться от атаки дрона, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В поселке Коренево Кореневского района пострадал мужчина, который ехал на мотоцикле. Он упал с него, когда уворачивался от удара FPV-дрона. У 50-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом рёбер, травма плеча", - написал Хинштейн в Мах.

Пострадавшего планируют эвакуировать.