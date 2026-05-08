Таможня РФ предупредила о возможных очередях на границе Ленобласти с Эстонией

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские таможенники готовятся к вероятному увеличению пассажиропотока через Ивангород в Ленинградской области (граница с Эстонией), сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни в пятницу.

"В преддверии Дня Победы и в период 9-11 мая ожидается увеличение пассажиропотока через (многосторонний автомобильный пункт пропуска - ИФ) МАПП Ивангород. В связи с ограничением работы эстонского пункта пропуска Нарва-1 и длительным временем проведения контрольных процедур эстонской стороной возможно образование очередей на сопредельном участке границы", - говорится в сообщении.

Сотрудники таможенного поста и пограничники предпринимают "все необходимые меры для исключения возникновения очередей перед российском пунктом пропуска", подчеркнула пресс-служба.

Автомобильная составляющая МАПП Ивангород находится на реконструкции, пересечь границу можно только пешком.