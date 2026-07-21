РФ намерена вступить третьей стороной в разбирательство Литвы и Белоруссии в суде ООН

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в начатое в 2025 году Литвой разбирательство против Белоруссии, чтобы содействовать в Международном суде ООН добросовестному толкованию Конвенции против транснациональной организованной преступности, сообщает МИД РФ.

"20 июля Российская Федерация официально заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в начатое в 2025 году Литвой разбирательство против Республики Беларусь на основании Протокола против незаконного ввоза мигрантов, дополняющего Конвенцию против транснациональной организованной преступности. Соответствующая декларация российской стороны была подана в Международный Суд ООН и опубликована на веб-сайте суда", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "вступление России в данное дело призвано содействовать правильному и добросовестному толкованию Конвенции и Протокола, в четком соответствии с их положениями и нормами общего международного права".

МИД указывает, что Россия впервые заявляет о вступлении в международное судебное разбирательство в качестве третьей стороны. "Это обусловлено добросовестным намерением сохранить устойчивое корректное толкование задействованных международных договоров, избежать неоправданно расширительной интерпретации, подрывающей их эффективность, и тем самым укрепить их правовой режим. Убеждены, что это в интересах всей системы международного правосудия", - сказано в сообщении.

На Смоленской площади убеждены, что "попытки исказить содержание международных договоров в целях осуществления "юридической войны" против геополитических оппонентов подрывают основы международного права и приводят к политизации органов международного правосудия".

"Руководствуясь исключительно интересами международного правосудия, Российская Федерации приняла решение воспользоваться своим правом по статье 63 Статута Международного Суда, которое имеется у нее как у государства-участника Протокола, и истолковать данный международный договор в рамках литовско-белорусского дела, формально не становясь стороной спора и не затрагивая вопросов существа", - подчеркивается в сообщении МИД.