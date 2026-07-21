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Пожар на складе Wildberries в Электростали полностью ликвидирован

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Пожар на складе Wildberries в подмосковной Электростали полностью ликвидирован, говорится в сообщении Wildberries-Russ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления МЧС по Московской области.

"Наша команда приступает к комплексной оценке последствий и анализу состояния инфраструктуры объекта", - сообщила компания.

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В ночь на 18 июля в результате атаки БПЛА пострадали два логистических объекта Wildberries - в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. Площадь объекта в Тамбовской области превышает 108 тыс. кв. м., в Электростали - 250 тыс кв. м.

Пожар на складе в Котовске был ликвидирован к полудню субботы, его работа будет возобновлена 23 июля.

Вечером 20 июля глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов говорил, что пожар на складском комплексе Wildberries в Электростали локализован, очаги горения ликвидируют до утра.

Wildberries Электросталь Московская область
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Пожар на складе Wildberries в Электростали полностью ликвидирован

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