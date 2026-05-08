Подачу тепла, света и газа полностью восстановили в Дагестане после подтоплений

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Энерго-, газо- и теплоснабжение полностью восстановлены в пострадавших от подтоплений районах Дагестана, продолжаются работы по расчистке русел нескольких рек, сообщает пресс-служба МЧС России в пятницу.

"В пострадавших районах Дагестана полностью восстановлены энерго-, газо-, теплоснабжение и связь. Завершается восстановление водоснабжения, продолжается восстановление транспортного сообщения на участках дорог муниципального значения. Очищаются русла рек Акташ и Тарнаирка", - говорится в сообщении.

Кроме того, в населенных пунктах Хасавюртовского и Гумбетовского районов Дагестана обследованы жилой сектор, объекты инфраструктуры, пункты временного размещения населения. Социально значимые объекты и жилые дома здесь полностью расчищены от ила.

Ситуация после подтоплений в Дагестане и Чечне была обсуждена в рамках очередного заседания правительственной комиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в республике оказались 9 825 жилых домов. Повреждены около 8 тыс. домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.