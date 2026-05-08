Поиск

Подачу тепла, света и газа полностью восстановили в Дагестане после подтоплений

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Энерго-, газо- и теплоснабжение полностью восстановлены в пострадавших от подтоплений районах Дагестана, продолжаются работы по расчистке русел нескольких рек, сообщает пресс-служба МЧС России в пятницу.

"В пострадавших районах Дагестана полностью восстановлены энерго-, газо-, теплоснабжение и связь. Завершается восстановление водоснабжения, продолжается восстановление транспортного сообщения на участках дорог муниципального значения. Очищаются русла рек Акташ и Тарнаирка", - говорится в сообщении.

Кроме того, в населенных пунктах Хасавюртовского и Гумбетовского районов Дагестана обследованы жилой сектор, объекты инфраструктуры, пункты временного размещения населения. Социально значимые объекты и жилые дома здесь полностью расчищены от ила.

Ситуация после подтоплений в Дагестане и Чечне была обсуждена в рамках очередного заседания правительственной комиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в республике оказались 9 825 жилых домов. Повреждены около 8 тыс. домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.

Хроника 28 марта – 08 мая 2026 года Наводнение в Дагестане
МЧС России Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС

 Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС

Росавиация отменила запрет на полеты на юг РФ

Минтранс сообщил, что полеты на юг РФ планируется возобновить после 15:00

Песков назвал удары Киева по гражданской инфраструктуре "проявлением террористической натуры"

 Песков назвал удары Киева по гражданской инфраструктуре "проявлением террористической натуры"

В течение недели военные РФ сбили 6 ракет "Фламинго", "Нептун" и более 4,3 тыс. беспилотников ВСУ

Извещение о приостановке полетов на юг РФ может быть пересмотрено в сторону сокращения срока
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2124 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9325 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов