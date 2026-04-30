МЧС сообщило о выплате пострадавшим от наводнений в Дагестане и Чечне 0,5 млрд рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Дагестане и Чечне 17 145 пострадавшим от наводнений выплачено уже более 0,5 млрд рублей, выплаты продолжаются, заявил начальник управления территориальной политики МЧС Александр Молчанов. Он заявил об этом на заседании правкомиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

"В Республике Дагестан выплаты получили 9 878 человек на общую сумму 423 381 075 рублей, а в Чеченской Республике выплаты уже получили 7 267 человек на общую сумму 134 162 033 рубля. Процесс выплат продолжается", - ответил Молчанов на соответствующий вопрос "Интерфакса" по итогам правкомисcии.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В регионах введен режим ЧС федерального уровня.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

Добровольцы сносят остатки стен дома, разрушенного наводнением, в поселке Мамедкала в Дербентском районе
Хроника 28 марта – 30 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
