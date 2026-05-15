Пострадавшим от подтоплений в Дагестане выплатили более 800 млн рублей

В пяти затронутых стихией районах выплаты пока не производились

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Не менее 820 млн рублей компенсационных выплат уже получили жители Дагестана, пострадавшие в результате паводка, вызванного обильными осадками в республике, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"На сегодняшний день управлениями соцзащиты муниципальных образований, оказавшихся в зоне ЧС, осуществлено 20 816 выплат. В том числе единовременная материальная помощь - 14 928 выплат, финансовая помощь по потере имущества первой необходимости - 5 878 выплат на общую сумму 820,3 млн рублей", - приводятся в сообщении слова врио министра труда и социального развития Дагестана Магомедзагида Кихасурова.

На заседании рабочей группы по оказанию финансовой помощи пострадавшим от ЧС, Кихасуров также сообщил, что в пяти затронутых стихией районах республики - Гумбетовском, Тляратинском, Хунзахском, Чародинском и Лакском - выплаты пока не производились, а в Кулинском районе компенсации доводятся до граждан медленными темпами из-за отсутствия у людей правоустанавливающих документов на домовладения.

Среди причин отказов, помимо отсутствия документов, представители муниципалитетов назвали и то, что граждане, подавшие заявления на выплату, фактически не проживают в пострадавших населенных пунктах и находятся в других регионах страны. Кроме того, значительная часть отказов связана с многократной подачей заявлений одними и теми же лицами.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в республике оказались 9 тыс. 825 жилых домов. Повреждены около 8 тыс. домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.