Песков заявил, что продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле заявление президента США Дональда Трампа о том, что было бы хорошо продлить прекращение огня.

"Не видели (заявление). Перемирие сейчас 9-10-11 (мая), других разговоров не было", - сказал он.

Ранее Трамп выразил надежду, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено. "Может быть. Это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы этот конфликт был завершен", - заявил он журналистам пресс-пула Белого дома.

Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

Украина Дмитрий Песков
