Поиск

Парад Победы с участием более 1 тыс. человек прошел в Петербурге

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Дворцовой площади в Петербурге, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".

В РоссииПарад Победы начался на Красной площадиПарад Победы начался на Красной площадиЧитать подробнее

В параде войск Санкт-Петербургского гарнизона приняли участие военнослужащие соединений и воинских частей Ленинградского военного округа, курсанты и слушатели военных вузов, представители силовых структур. Всего по Дворцовой площади прошли более 1 тыс. человек.

Военная техника, в том числе историческая, в этом году участие в параде не принимала.

С трибун за парадом наблюдали ветераны, представители общественных организаций, религиозных конфессий, органов власти.

Торжества в честь Дня Победы в Петербурге традиционно завершатся в 22:00 праздничным артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости.

Петербург День Победы Парад Победы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин с главами государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

 Путин с главами государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Парад Победы завершился на Красной площади

 Парад Победы завершился на Красной площади

Путин заявил, что участники СВО противостоят агрессивной силе, вооружаемой блоком НАТО

Дмитрий Песков заявил, что попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было

Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа пока не запланирован

Парад Победы начался на Красной площади

 Парад Победы начался на Красной площади

Путин прибыл на Красную площадь на парад в честь Дня Победы

В МИД Армении заявили, что кризиса в армяно-российских отношениях нет

Девять российских аэропортов возобновили работу

 Девять российских аэропортов возобновили работу

Трамп выразил надежду на продление перемирия между Россией и Украиной
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9331 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2134 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов