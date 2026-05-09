Парад Победы с участием более 1 тыс. человек прошел в Петербурге

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Дворцовой площади в Петербурге, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".

В параде войск Санкт-Петербургского гарнизона приняли участие военнослужащие соединений и воинских частей Ленинградского военного округа, курсанты и слушатели военных вузов, представители силовых структур. Всего по Дворцовой площади прошли более 1 тыс. человек.

Военная техника, в том числе историческая, в этом году участие в параде не принимала.

С трибун за парадом наблюдали ветераны, представители общественных организаций, религиозных конфессий, органов власти.

Торжества в честь Дня Победы в Петербурге традиционно завершатся в 22:00 праздничным артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости.