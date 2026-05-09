Белоусов отметил мужество участников СВО

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие с честью выполняют свой воинский и гражданский долг в ходе специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Сегодня наследники ратных традиций поколения победителей с честью выполняют свой воинский и гражданский долг в ходе специальной военной операции", - сказано в его приказе в связи с Днем Победы.

По оценке Белоусова, российские военнослужащие мужественно сражаются с противником, надежно стоят на защите национальных интересов и безопасности России.

Министр поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы.

"9 мая 1945 года навеки останется в мировой истории символом героизма, стойкости, единства и величия советского народа, знаком торжества добра и справедливости", - говорится в приказе главы российского военного ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на параде в честь Дня Победы на Красной площади, заявил, что участники СВО идут вперед и противостоят агрессивной силе, которая поддерживается и вооружается блоком НАТО.

