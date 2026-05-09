Мишустин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравительной телеграмме по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне выразил благодарность ветеранам и поздравил их с Днем Победы.

"Великий подвиг нашего многонационального народа, сокрушившего нацизм, является нерушимым символом мужества, примером истинного патриотизма. Этот священный день напоминает, насколько ценен мир, каждая человеческая жизнь. Мы с чувством огромной благодарности чтим ветеранов, подаривших нам свободу и будущее", - говорится в его сообщении, которое опубликовано на сайте правительства в субботу.

Кроме того Мишустин отметил стойкость бойцов СВО и отметил, что они "достойны своих предков, надежно защищают интересы и безопасность нашей страны".