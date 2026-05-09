Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ обладают хорошим арсеналом хорошего оружия

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия сегодня как никогда обладают хорошим арсеналом хорошего оружия, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Я знаю хорошо ваши вооружения, потому что они и наши. Кое-что мы уже добавили к тому, что у вас есть. Кое-что мы приобрели у вас, чем-то вооружили. Вы хорошо знаете, поэтому сегодня мы как никогда обладаем хорошим арсеналом хорошего оружия", - сказал он.

Лукашенко также считает, что никто не может помешать празднованию Дня Победы.

"Как показали нынешние времена, минуты и мгновения, никто не сможет помешать празднованию этой великой Победы. Это наше достояние терять нельзя", - сказал белорусский лидер журналистам после парада на Красной площади.