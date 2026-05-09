Путин пообщался с участниками Великой Отечественной войны и СВО

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после парада в честь Дня Победы пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции - Светом Туруновым и Леонидом Рыжовым.

"Да, мы несколько слов, так скажем, переговорили - те вопросы, которые были ему (президенту РФ - ИФ) интересны, мы разговаривали", - сказал Рыжов журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, о чем был разговор и передавали ли сослуживцы Рыжова какие-то просьбы, он ответил: "О том, о чем говорили, пускай останется секретом. Никаких просьб я, соответственно, не высказывал, потому что не тот формат. Поэтому просто поздравили друг друга с Днем Победы".

Свет Турунов - участник Великой Отечественной войны, адмирал в отставке, родился 25 сентября 1925 года в Ленинграде. В настоящее время член "Клуба адмиралов", активно участвует в общественной работе.

Леонид Рыжов - Герой Российской Федерации, полковник, слушатель Военной академии Генерального штаба вооруженных сил РФ, родился 9 августа 1977 года в городе Козьмодемьянск республики Марий Эл, принимал участие в СВО с 24 февраля 2022 года. Под его руководством подразделениями 7-й отдельной мотострелковой бригады были освобождены ряд населенных пунктов ЛНР.