Военными РФ за сутки сбиты 467 украинских беспилотников

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 467 украинских беспилотников самолетного типа, заявило Минобороны РФ в субботу.

Также, как говорится в сообщении министерства, за это время средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что "силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ".